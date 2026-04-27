Nahrávám video
Bývalé syrské prominenty dohání spravedlnost – v jejich vlasti začíná první veřejný soud s představitelem hrůzovlády svrženého diktátora Bašára Asada. Exgenerál a zároveň Asadův bratranec Átif Nadžíb čelí obvinění ze zločinů proti syrskému lidu. V roce 2011 v provincii Dará brutálně potlačil protivládní demonstrace. V následné občanské válce zemřelo přes půl milionu lidí. Některé ozbrojené jednotky nového syrského vedení, které slíbilo zločiny předchozí vlády nekompromisně trestat, přitom už samy čelí obvinění z loňských masakrů menšin alavitů a křesťanů.