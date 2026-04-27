V Sýrii začal první veřejný soud s představitelem Asadova režimu


před 20 mminutami | Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: V Sýrii stanul u soudu Asadův generál
Zdroj: ČT24

Bývalé syrské prominenty dohání spravedlnost – v jejich vlasti začíná první veřejný soud s představitelem hrůzovlády svrženého diktátora Bašára Asada. Exgenerál a zároveň Asadův bratranec Átif Nadžíb čelí obvinění ze zločinů proti syrskému lidu. V roce 2011 v provincii Dará brutálně potlačil protivládní demonstrace. V následné občanské válce zemřelo přes půl milionu lidí. Některé ozbrojené jednotky nového syrského vedení, které slíbilo zločiny předchozí vlády nekompromisně trestat, přitom už samy čelí obvinění z loňských masakrů menšin alavitů a křesťanů.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Britský král Karel III. přijel na státní návštěvu Spojených států, aby oslavil 250. výročí americké nezávislosti a potvrdil blízký vztah mezi oběma zeměmi. Britská vláda si podle Buckinghamského paláce od vysoce sledované cesty slibuje zlepšení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten v březnu oznámil, že se na krále a královnu velmi těší. Návštěva krále potrvá do 30. dubna.
Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance, aby mu předala protestní nótu poté, co do izraelského přístavu Haifa doplula další ruská loď, která je podle Kyjeva naložena obilím ukradeným Ruskem na okupovaném ukrajinském území. Obchodování s kradeným obilím by nemělo podkopávat přátelské vztahy mezi Kyjevem a Jeruzalémem, zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
Ruské údery v Oděse zranily několik lidí, jednu oběť hlásí Nikopol

Jednu oběť si vyžádalo ruské ostřelování Nikopolu v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Jedenáct lidí také utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na Oděsu, oznámili už ráno záchranáři a úřady. Ruskem dosazená správa Záporožské jaderné elektrárny podle agentury Reuters uvedla, že ukrajinský dronový útok zabil jednoho zaměstnance.
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Muž, který střílel při sobotní galavečeři v hotelu Washington Hilton za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, si u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, píší agentury. Viní ho také ze zločinů souvisejících s držením zbraní. Z nařízení soudce zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, jež se plánuje na čtvrtek.
Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Česká republika chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu, přičemž dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl na návštěvě Baku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
Litva obvinila třináct lidí z pokusu o dvě vraždy, do případu je zapletena ruská GRU

Litva obvinila třináct osob z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana. Stejná síť ruských špionů podle Kyjeva plánovala i vraždy ukrajinských novinářů a příslušníka vojenské rozvědky HUR.
Kvůli dvěma blokádám klesla doprava v Hormuzském průlivu skoro k nule, píše Bloomberg

Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Za pondělí agentura napočítala tři íránská plavidla opouštějící úžinou záliv, a to jeden tanker se zkapalněným ropným plynem a dvě lodi se sypkým nákladem.
Načítání...