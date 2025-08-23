Polostátní centrum pro výzkum veřejného mínění v Rusku přišlo s překvapivým zjištěním – 48 procent obyvatel se podle něj vyhýbá alkoholu. Počet abstinujících Rusů je nyní skoro dvakrát vyšší než před dvaceti lety. V zemi, která tradičně bojuje s alkoholismem, jde podle odborníků o moderní trend především mezi mladými lidmi. Ti vyhledávají radši originální nealkoholické nápoje jako tonik s příchutí rajčat nebo čajové šampaňské. K omezení poptávky po alkoholu v zemi přispívá i prevence nebo zákaz reklamy na lihoviny.
V Rusku přibývá abstinentů
