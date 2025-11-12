V Peru se po srážce zřítil autobus ze srázu, zahynulo nejméně 37 lidí

Nejméně 37 lidí zahynulo na jihu Peru v regionu Arequipa poté, co se autobus srazil s dodávkou a zřítil se ze srázu, informují místní média.
Zatím není jasné, kolik osob v autobuse cestovalo. Zranění byli převezeni do několika nemocnic a podle peruánských médií je zraněných nejméně třináct.
Nehoda se stala kolem půlnoci místního času (kolem šesté ráno SEČ) na panamerické dálnici u města Ocoňa. Autobus patřící společnosti Llamosas vyjel v úterý večer z města Chala a směřoval do Arequipy. Okolnosti nehody se vyšetřují.
Na místě zemřelo 36 lidí, jeden člověk podlehl zraněním v nemocnici, uvedly místní úřady.