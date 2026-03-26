V Německu se pokoušejí zachránit uvázlou velrybu


26. 3. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK
V severním Německu uvízl na mělčině keporkak
Ochranáři na severu Německa zahájili další pokus o vyproštění velryby, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, píše agentura DPA. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.

Velryba uvázla na písčině v zátoce nedaleko města Lübeck zřejmě v noci na pondělí. Všechny pokusy o její vyproštění zatím selhaly. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odsát zpevněný písek z místa, na kterém kytovec leží.

Ve čtvrtek přijel silnější bagr. Cílem je vyhloubit koryto, aby se mohl keporkak sám dostat dál do moře. Má být dlouhé padesát metrů, široké šest a hluboké 1,2 metru. Podle starosty města Timmendorfer Strand Svena Partheila-Böhnkeho není současná záchranná akce zcela bez rizika. Bagr se musí dostat až na několik centimetrů k hlavě velryby.

Průzkumná plavba

Experti z ústavu pro výzkum volně žijících zvířat ve městě Büsum už dříve uvedli, že na břehu uvázl pravděpodobně mladý samec. Samice keporkaků se samy na průzkumné plavby podle nich nevydávají. Podle posledních údajů je zvíře dlouhé 12 až 15 metrů. Zvuky, které vydává, jsou slyšet stovky metrů daleko.

Podle úterního vyjádření odborníků z Německého mořského muzea ve Stralsundu jsou naděje na přežití keporkaka malé. „Zdravotní stav velryby vyvolává obavy, týká se to jeho kůže i celkového stavu,“ uvedli. Podle ochranářů, kteří jsou na místě, ale kytovec stále působí zdravě. „Jak to vypadá uvnitř, ale nedokážeme říct,“ řekl DPA expert Joseph Schnitzler.

Nejlepší podvodní fotografie roku: vyhrál snímek prvního nádechu malého keporkaka
Vítězný snímek soutěže

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci

Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Čeho to je obraz? Rusko se vrací na prestižní výtvarné bienále

Čeho to je obraz? Rusko se vrací na prestižní výtvarné bienále

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně Isfahánu, napsal deník Ha'arec. Izraelská armáda také zabila velitele námořnictva íránských revolučních gard, tvrdí ministr obrany Jisra'el Kac.
V Německu se pokoušejí zachránit uvázlou velrybu

Ochranáři na severu Německa zahájili další pokus o vyproštění velryby, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, píše agentura DPA. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou na 2,012 eura (49,17 koruny) z nynějších 1,826 eura (44,62 koruny) za litr. Ministerstvo financí to uvedlo v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.
Donbas a ropa. Rusko i Ukrajina cílí na slabiny protivníka

Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Ukrajinu tím, že se napadená země stáhne z Donbasu. Tato oblast je však ve „vitálním zájmu Ukrajiny“, podotkl bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová v 90' ČT24 zdůraznila význam regionu pro ukrajinskou obranu. Rusko mezitím pokračuje v útocích. Kyjev cílí na ruskou ropnou infrastrukturu. Moderovala Mariana Novotná.
Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
