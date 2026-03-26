V Německu se pokoušejí zachránit uvázlou velrybu

Ochranáři na severu Německa zahájili další pokus o vyproštění velryby, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, píše agentura DPA. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
Velryba uvázla na písčině v zátoce nedaleko města Lübeck zřejmě v noci na pondělí. Všechny pokusy o její vyproštění zatím selhaly. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odsát zpevněný písek z místa, na kterém kytovec leží.
Ve čtvrtek přijel silnější bagr. Cílem je vyhloubit koryto, aby se mohl keporkak sám dostat dál do moře. Má být dlouhé padesát metrů, široké šest a hluboké 1,2 metru. Podle starosty města Timmendorfer Strand Svena Partheila-Böhnkeho není současná záchranná akce zcela bez rizika. Bagr se musí dostat až na několik centimetrů k hlavě velryby.
Průzkumná plavba
Experti z ústavu pro výzkum volně žijících zvířat ve městě Büsum už dříve uvedli, že na břehu uvázl pravděpodobně mladý samec. Samice keporkaků se samy na průzkumné plavby podle nich nevydávají. Podle posledních údajů je zvíře dlouhé 12 až 15 metrů. Zvuky, které vydává, jsou slyšet stovky metrů daleko.
Podle úterního vyjádření odborníků z Německého mořského muzea ve Stralsundu jsou naděje na přežití keporkaka malé. „Zdravotní stav velryby vyvolává obavy, týká se to jeho kůže i celkového stavu,“ uvedli. Podle ochranářů, kteří jsou na místě, ale kytovec stále působí zdravě. „Jak to vypadá uvnitř, ale nedokážeme říct,“ řekl DPA expert Joseph Schnitzler.