V Japonsku se na ranveji srazila dvě letadla. Pět lidí zemřelo, bezmála čtyři stovky se podařilo zachránit

Podle mluvčího Japan Airlines byl požárem postižen let 516 z ostrova Hokkaidó. Přeživší uvedli, že krátce po přistání ucítili náraz do letadla a vnitřní prostory zaplnil kouř. Všech 367 cestujících a 12 členů posádky se povedlo zachránit, letadlo opustili po spuštěné evakuační skluzavce.

„Pokud by došlo ke srážce ve vzduchu, tak by následky byly fatální. V tomto případě je vidět, že letadlo ještě bylo schopné popojet, když začalo hořet, a že se cestující dostali do bezpečí,“ podotkl ve vysílání ČT24 mluvčí Řízení letového provozu ČR Richard Klíma.

Podle něj je příliš brzo spekulovat o příčinách havárie, ale zdůraznil, že celý incident bude předmětem „přísného vyšetřování“. „Japonské služby řízení letového provozu jsou na velmi vysoké úrovni, stejně tak i posádky japonských aerolinií. Většinou dojde k řadě událostí, které do sebe zapadnou, aby k této události došlo,“ dodal Klíma.