V Baltimoru vznikl dočasný průplav. Pokračuje odklízení škod po zříceném mostu

Americké město Baltimore pokročilo v odstraňování následků pádu tamního mostu. U jedné z jeho částí se podařilo vytvořit dočasný průplav, který usnadní přístup k místu nehody a pomůže tak s odklízením. Od pádu mostu je přístup do baltimorského přístavu zablokován.

Pobřežní stráž pracuje na odklízení škod po pádu mostu v Baltimoru, k němuž došlo v úterý 26. března, už několik dní. Čtyřproudový silniční most se zřítil poté, co do něj předtím narazila nákladní loď.

Významný přístav na východním pobřeží Spojených států havárie zcela uzavřela. Prioritou tak bylo alespoň částečně obnovit lodní dopravu. Vytvoření provizorního koridoru je prvním krokem.