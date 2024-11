Utrpení jezídů pád Islámského státu neukončil, tisíce se stále pohřešují

před 1 h hodinou

Iráčtí jezídové patřili k nejpostiženějším skupinám v éře takzvaného Islámského státu (IS). Porážka teroristů přinesla této početné náboženské komunitě záchranu před existenční hrozbou, jejich utrpení ale pokračuje dál. I po válce jsou pohřešovány tisíce unesených. Jejich záchrana je mimořádně komplikovaná, někdy téměř nemožná.

Před více než deseti lety byl Rodžín Hadíd Talál ještě chlapec. Bojůvky teroristů z IS byly v létě 2014 v plné síle a na severu Iráku kontrolovaly rozsáhlá území. Rodžína s celou rodinou, která patří k jezídům, zajaly při útoku na Sindžár – významné centrum této náboženské komunity. „Byl jsem s matkou a bratry a se sestrou. Vzali nás do Sýrie, do Rakká,“ vzpomíná Rodžín. V Rakká, metropoli samozvaného chalífátu, únosci rodinu rozdělili a rozprodali do otroctví. Rodžín skončil ve službách saúdskoarabského žoldáka. „Žil jsem s ním a pomáhal mu s osobními záležitostmi, protože měl poraněnou nohu.“

Tento úděl snášel ještě plné dva roky po pádu IS, až do svých třinácti let. Rodžín v zajetí téměř zapomněl svůj rodný jazyk a ztratil i svou jezídskou identitu. Po osvobození se k ní neodvážil přihlásit. I on tak skončil v izolaci uprchlického tábora. Po své rodině pak začal pátrat až na prahu plnoletosti. „Koupil jsem si mobil a začal jsem hledat na sociálních sítích.“ Nakonec se shledal se starším bratrem a strýcem. Aktivisté z jezídské komunity, která čítá okolo milionů příslušníků, odhadují, že podobný osud, jakým procházel Rodžín, stále zakouší až tisícovka lidí, převážně žen a dětí. Potvrzuje to i vedení detenčního centra pro rodiny islamistů na severu Sýrie. „V táboře al-Hol jsou určitě unesené (jezídské) ženy,“ říká Ahmed Šejkmús, koordinátor detenčního centra al-Hol. Teroristé z IS ale i v tomto komplexu dokázali vytvořit paralelní silové struktury a hrozí těm, kdo vypoví poslušnost. „(Jezídské) ženy, které se přihlásí našim vnitřním bezpečnostním silám, bývají zabity. Pokračujeme ale v pátrání po těch, které v táboře stále zůstávají,“ dodává Ahmed Šejkmús. „Dobře reagují na peníze“ Bezmála šest a půl tisíce jezídů bylo odvlečeno do otroctví. Část sice uprchla a část byla osvobozena, ale osud více než dvou a půl tisíce jezídských mužů, žen a dětí zůstává nejasný. Úsilí o jejich záchranu ani po letech nepolevuje, a to doslova za jakoukoli cenu a ve spolupráci s kýmkoli, kdo může pomoci i s organizovaným zločinem a pašeráckými gangy.