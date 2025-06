Útočník zabil v americkém Idahu nejméně dva lidi, střílel na zasahující hasiče

Zatím z neznámého důvodu u hašení lesního požáru došlo k přestřelce, při které byli zabiti nejméně dva hasiči. Podle šerifa Boba Norrise se útočník skrýval v členitém terénu a používal opakovací pušku. Dříve uvedl, že policisté a hasiči byli terčem střelby odstřelovače, a vyzval lidi, aby se drželi dál od oblasti kolem hory Canfield Mountain, přírodní zóny oblíbené turisty poblíž města Coeur d'Alene, asi 420 kilometrů východně od Seattlu.

Guvernér státu Brad Little uvedl, že bylo napadeno několik hasičů. „Je to odporný přímý útok na naše statečné hasiče,“ napsal Little na sociální síti X. „Žádám všechny obyvatele Idaha, aby se za ně a jejich rodiny modlili, zatímco čekáme, až se dozvíme více,“ dodal guvernér Idaha.