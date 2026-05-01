Útočník, který v Londýně pobodal dva Židy, byl obviněn z pokusů o vraždu

Útočník, který ve středu v severozápadní části Londýna pobodal dva Židy, si vyslechl obvinění ze dvou pokusů o vraždu. Informovala o tom agentura Reuters. Policie původně útok označovala jako teroristický. BBC uvedla, že muž byl zároveň obviněn z dalšího pokusu o vraždu během jiného incidentu, který se dříve ve středu stal v jižní části britské metropole.
Ve středu odpoledne pětačtyřicetiletý britský občan narozený v Somálsku pobodal dva Židy v blízkosti synagogy ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna. Britský premiér Keir Starmer označil útok za antisemitský a otřesný.
Obvinění z vražd v tomto případě zahrnuje i obvinění z držení ostrého předmětu na veřejnosti, což je v Británii trestné až na výjimky, jako je například potřeba nože pro výkon práce.
Útočník podle policie ve středu útočil již dříve, a to v Great Dover Street, kde se pohádal s jistým obyvatelem bytu. Ten utrpěl lehčí zranění. Policie uvedla, že oba případy si spojila během vyšetřování útoku v Golders Green.
Británie po útoku v Londýně zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem v zemi ze značného na vážný, tedy na čtvrtý stupeň pětibodové škály. Znamená to, že úřady považují útok za vysoce pravděpodobný. Britská vláda rovněž oznámila, že letos vyčlení dalších 25 milionů liber (asi 705 milionů korun) na ochranu židovské komunity v zemi.