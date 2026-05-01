Útočník, který v Londýně pobodal dva Židy, byl obviněn z pokusů o vraždu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Útočník, který ve středu v severozápadní části Londýna pobodal dva Židy, si vyslechl obvinění ze dvou pokusů o vraždu. Informovala o tom agentura Reuters. Policie původně útok označovala jako teroristický. BBC uvedla, že muž byl zároveň obviněn z dalšího pokusu o vraždu během jiného incidentu, který se dříve ve středu stal v jižní části britské metropole.

Ve středu odpoledne pětačtyřicetiletý britský občan narozený v Somálsku pobodal dva Židy v blízkosti synagogy ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna. Britský premiér Keir Starmer označil útok za antisemitský a otřesný.

Obvinění z vražd v tomto případě zahrnuje i obvinění z držení ostrého předmětu na veřejnosti, což je v Británii trestné až na výjimky, jako je například potřeba nože pro výkon práce.

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin
Člen forenzního týmu v londýnské čtvrti Golders Green, kde došlo k pobodání (29. dubna 2026)

Útočník podle policie ve středu útočil již dříve, a to v Great Dover Street, kde se pohádal s jistým obyvatelem bytu. Ten utrpěl lehčí zranění. Policie uvedla, že oba případy si spojila během vyšetřování útoku v Golders Green.

Británie po útoku v Londýně zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem v zemi ze značného na vážný, tedy na čtvrtý stupeň pětibodové škály. Znamená to, že úřady považují útok za vysoce pravděpodobný. Britská vláda rovněž oznámila, že letos vyčlení dalších 25 milionů liber (asi 705 milionů korun) na ochranu židovské komunity v zemi.

„Toto není izolovaný případ." Británie čelí rostoucímu antisemitismu
Demonstrace organizace Kampaň proti antisemitismu

Aktuálně z rubriky Svět

VideoNová technika i orientace na AI. Bundeswehr chystá rozmach

Americký prezident Donald Trump znovu zvažuje stažení vojáků USA z Německa. Těch je nyní zhruba 39 tisíc, bezmála polovina jejich celkového počtu v Evropě. Většina ve vojenském areálu Ramstein, což je největší americká letecká základna na kontinentu. Na pozadí americké kritiky evropské části NATO – i kvůli postoji k válce v Íránu – se Bundeswehr snaží navýšit obranné kapacity pro případ válečného konfliktu s Ruskem. Armáda hodlá pořídit novou techniku a přeorientovat se na moderní technologie – včetně umělé inteligence. Převážně tajná první vojenská strategie moderního Německa načrtává cestu, jak se má z tamního vojska stát do roku 2039 nejsilnější konvenční armáda Evropy.
před 11 mminutami

Moskva útočila na Oděskou oblast, Kyjev na ruský přístav Tuapse

Rusko v noci na pátek zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Podle úřadů dva lidé v Oděse utrpěli zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji, uvádí ruskojazyčný servis BBC.
před 1 hhodinou

Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
před 2 hhodinami

Americké úřady zveřejnily záběry z útoku na galavečeři s Trumpem

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak útočník střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.
před 3 hhodinami

Kandidátů na Nobelovu cenu za mír je 287, spekuluje se o papeži i Trumpovi

Na Nobelovu cenu za mír za rok 2026 bylo navrženo 287 kandidátů, z nichž 208 jsou jednotlivci a 79 tvoří organizace. Jsou mezi nimi političky a nejspíše také americký prezident Donald Trump, který o toto ocenění v minulosti usiloval. S odvoláním na Norský Nobelův institut to píše Reuters. Nový nositel bude vyhlášen 9. října a slavnostní ceremoniál se uskuteční 10. prosince. Loni se laureátkou stala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová.
před 9 hhodinami

„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

Velká Británie zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem ze značného na vážný. Po středečním útoku britského Somálce nožem na dva židovské Londýňany rostou obavy v tamních komunitách. Ty už léta kritizují toleranci úřadů k projevům antisemitismu. Vládní poradce pro terorismus teď boj s tímto jevem označil za nejvyšší národní bezpečnostní prioritu.
před 11 hhodinami

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar uvedl, že zadržení aktivisté budou převezeni do Řecka. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka. Mezi zadrženými je dle agentury ANSA 24 Italů, dle AFP jedenáct Francouzů, dle agentury Anadolu dvacet Turků a podle RTVE také třicet Španělů. Vůči Izraeli zaznělo i obvinění z pirátství.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
