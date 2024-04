USA vetovaly palestinskou žádost o členství v OSN

Podle Izraele nesplňují Palestinci kritéria

Izraelský velvyslanec v OSN Gilad Erdan prohlásil, že Palestinci nesplňují kritéria pro to, aby se stali plnoprávnými členy OSN, mezi něž patří stálé obyvatelstvo, vymezené území, vláda a schopnost navázat vztahy s ostatními státy. Tázal se, který palestinský subjekt by Rada bezpečnosti v případě kladného stanoviska podpořila a zda by to byl Hamás. Rovněž uvedl, že přijetí Palestinců do OSN jakožto plnohodnotného člena by ohrozilo jakákoliv budoucí jednání.

Rada bezpečnosti OSN dlouhodobě podporuje myšlenku dvou států žijících vedle sebe v bezpečných a uznaných hranicích.

Palestinci chtějí mít vlastní stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl v roce 2005 a nyní ho ovládá Hamás, proti kterému Izrael v současnosti vede válku. Tu vyvolal teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu okupuje.

Palestinská samospráva v čele s prezidentem Mahmúdem Abbásem má na Západním břehu omezenou samosprávu. Hamás odstavil palestinskou samosprávu od moci v Pásmu Gazy v roce 2007.