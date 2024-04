Biden kritizoval Netanjahua. Izrael hledá místo pro humanitární dodávky

Izraelské ministerstvo obrany hledá podle tisku novou lokalitu, skrze kterou by nákladní vozy s humanitární pomocí mohly vjíždět do Pásma Gazy. Mělo by se jednat o více odlehlé místo, než je Erez, aby demonstranti měli větší potíže se tam dostat. Americký prezident Joe Biden mezitím v rozhovoru pro stanici Univisión nazval přístup Netanjahua v Pásmu Gazy chybou.