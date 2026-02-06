USA tvrdí, že udeřily na další loď s údajnými pašeráky drog


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, napsala agentura AFP.

„Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo se pohybovalo podél známých tras pro pašování drog ve východním Pacifiku a bylo zapojeno do operací obchodníků s narkotiky,“ uvedlo na síti X jižní velitelství americké armády. Zveřejněný záznam zobrazuje útok na motorový člun s několika lidmi na palubě, který po úderu začal hořet.

Spojené státy loni v září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v údajném ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. O problematice však neposkytuje dostatek zpráv.

Podle pátečních údajů AFP již americké útoky zlikvidovaly 37 plavidel a zabily nejméně 128 lidí. Operace kritizuje řada amerických zákonodárců i ochránci lidských práv, kteří tvrdí, že Trumpova administrativa předložila jen málo důkazů o tom, že cílem byli skutečně lodi pašeráků drog, a že útoky představují „mimosoudní popravy“.

USA podle Hegsetha udeřily na lodě pašující drogy v Pacifiku
Ilustrační fotografie (americký torpédoborec v Panamském průplavu)

Výběr redakce

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Írán zadržel dva tankery a připravil raketu dlouhého doletu

Írán zadržel dva tankery a připravil raketu dlouhého doletu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

před 10 hhodinami
Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

před 10 hhodinami
Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

před 10 hhodinami
Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

před 10 hhodinami
Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA tvrdí, že udeřily na další loď s údajnými pašeráky drog

Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, napsala agentura AFP.
před 1 hhodinou

USA navýšily humanitární pomoc Kubě. V tlaku skrze ropu nepolevují

Spojené státy poskytnou Kubě dalších šest milionů dolarů (v přepočtu zhruba 123 milionů korun) jako humanitární pomoc. Ve čtvrtek večer to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Rozhodnutí přichází v době, kdy se Washington snaží odříznout Kubu od dodávek ropy, podotkla agentura Reuters.
před 2 hhodinami

Část amerických senátorů zvažuje kvůli sporu neúčast na mnichovské konferenci

Někteří američtí republikánští senátoři uvažují, že letos nepojedou na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která začíná příští týden. Mohou za to spory o financování ministerstva pro vnitřní bezpečnost, napsal server Politico. Podle něj mezi senátory, kteří zvažují, že se do Evropy nevydají, je i vlivný republikán Lindsey Graham.
před 6 hhodinami

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer SEČ uvedl, že Rusko a Spojené státy by měly dojednat zcela novou dohodu o omezení jaderných arzenálů, spíše než prodloužit končící smlouvu Nový START. Server Axios s odkazem na tři nejmenované zdroje o několik hodin dříve napsal, že Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že budou nadále dodržovat omezení obsažená ve smlouvě Nový START. To však podle agentur Bílý dům popřel.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Írán zadržel dva tankery a připravil raketu dlouhého doletu

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP. Írán také den před jednáním s USA umístil jednu z nejpokročilejších balistických raket na základnu revolučních gard.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Další dva raněné hlásí úřady po leteckém útoku ze Záporožské oblasti. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba uvedl, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

ČEZ usiluje o prodloužení pronájmu skladu zkapalněného plynu (LNG) v nizozemském Eemshavenu. Stavba projektu v německém Stade, kde má od příštího roku nasmlouvanou kapacitu pro dvě miliardy kubíků, totiž nabírá zpoždění. Několikaměsíční spekulace na německé straně potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Smluvním partnerem českého ČEZu je soukromá firma Hanseatic Energy Hub, která hovoří o zprovoznění terminálu v roce 2029.
před 10 hhodinami

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Více než 1100 výškových obytných budov v Kyjevě zůstane bez tepla ještě přinejmenším dva měsíce kvůli kritickému poškození teplárny po nedávném ruském útoku na ukrajinskou metropoli. Oznámil to kyjevský starosta Vitalij Klyčko. Kvůli ruským útokům je bez dodávek tepla i přibližně sto tisíc rodin v Charkově, uvedl ministr energetiky Denys Šmyhal.
před 10 hhodinami
Načítání...