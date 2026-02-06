USA tvrdí, že udeřily na další loď s údajnými pašeráky drog

Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, napsala agentura AFP.
„Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo se pohybovalo podél známých tras pro pašování drog ve východním Pacifiku a bylo zapojeno do operací obchodníků s narkotiky,“ uvedlo na síti X jižní velitelství americké armády. Zveřejněný záznam zobrazuje útok na motorový člun s několika lidmi na palubě, který po úderu začal hořet.
Spojené státy loni v září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v údajném ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. O problematice však neposkytuje dostatek zpráv.
Podle pátečních údajů AFP již americké útoky zlikvidovaly 37 plavidel a zabily nejméně 128 lidí. Operace kritizuje řada amerických zákonodárců i ochránci lidských práv, kteří tvrdí, že Trumpova administrativa předložila jen málo důkazů o tom, že cílem byli skutečně lodi pašeráků drog, a že útoky představují „mimosoudní popravy“.