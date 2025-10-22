USA poprvé udeřila na loď pašující drogy v Pacifiku, uvedl Hegseth


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Při novém americkém úderu na loď údajně pašující drogy zemřeli dva lidé. Řekl to ministr obrany USA Pete Hegseth. Podle agentury AFP jde o první takový americký úder na plavidlo v Tichém oceánu. Agentura AP podotýká, že se celkově jednalo už o osmý podobný útok americké armády na plavidla údajně pašující narkotika, přičemž předchozích sedm z nich se odehrálo v Karibiku. Počet zabitých při všech osmi úderech se tak zvýšil na nejméně 34, napsala AP.

Na pokyn šéfa Bílého domu Donalda Trumpa podniklo v úterý ministerstvo obrany smrtící úder na plavidlo teroristické organizace, která se zabývá obchodováním s drogami ve východním Pacifiku, uvedl na síti X americký ministr.

„Během útoku, který byl proveden v mezinárodních vodách, byli na palubě plavidla dva narkoteroristé. Oba byli zabiti, žádný příslušník amerických sil nebyl při úderu zraněn,“ dodal Hegseth. U příspěvku zveřejnil krátké video, na němž je vidět člun plující s tmavými balíky po vodě, v jednu chvíli exploduje a poté je vidět oheň a dým.

Prezident Trump útoky na plavidla obhajuje tvrzením, že USA vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely. Opírá se přitom o stejný právní základ, jaký použila administrativa prezidenta George W. Bushe po útocích z 11. září při vyhlášení války terorismu. S podezřelými pašeráky zachází, jako by šlo o nepřátelské vojáky v klasické válce, místo aby je zadržela a trestně stíhala.

Tento právní výklad zpochybňuje řada právních odborníků a zákonodárců. Před několika dny oznámil svou rezignaci americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku dohlížel.

Evropské armády budou mít větší pravomoci zakročit proti dronům

Další evropské země připravují úpravy zákonů o zásazích proti bezpilotním letounům. Mění je tak, aby armády mohly sestřelit neznámé drony nad kritickou infrastrukturou. Po Německu ke kroku přistoupí i Velká Británie – zatím se to bude týkat vojenských základen. Později by ale vojáci mohli zasahovat třeba i na letištích.
před 40 mminutami

Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů

Ukrajina v budoucnu od Švédska koupí 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to oznámil premiér Švédska Ulf Kristersson, informují agentury Reuters a AFP. Podotýkají však, že jde zatím jen o předběžnou dohodou. Zelenskyj před novináři uvedl, že cílem Kyjeva je získat první gripeny už příští rok.
před 4 hhodinami

Pro let do Budapešti by Putin potřeboval výjimku. Dříve už udělena byla

Prezident USA Donald Trump by se měl setkat v Budapešti se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. I když termín není zatím vůbec jasný, na místu setkání je shoda. Maďarsko zve Putina do své země mezinárodnímu zatykači navzdory, ruský vůdce musí navíc v případě přeletu nad státem Evropské unie požádat o výjimku. Tu už odmítlo udělit Polsko. V minulosti však už ruským představitelům státy EU v žádosti vyhověly.
před 4 hhodinami

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se základem pro jednání s Moskvou staly současné frontové linie na Ukrajině, je dobrý kompromis, řekl podle agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Norska. Zároveň vyjádřil pochyby o tom, že ruský vládce Vladimir Putin na něco takového přistoupí.
12:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Laureáty Sacharovovy ceny jsou uvěznění novináři v Bělorusku a Gruzii

Laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se letos stali novináři Andrzej Poczobut (bělorusky Andrej Pačobut) a gruzínská žurnalistka Mzia Amaglobeliová. Oznámila to Roberta Metsolová, předsedkyně Evropského parlamentu (EP), který cenu uděluje. Cena má být předána v prosinci, ale oba laureáti jsou nyní vězněni v Bělorusku a v Gruzii.
před 7 hhodinami

Na Islandu se poprvé vyskytl komár

Na Islandu zaznamenali první případ výskytu komára v přirozeném prostředí. Ostrov byl přitom spolu s Antarktidou jedním z posledních míst na světě bez přítomnosti komárů, napsala agentura AFP. Ukazuje to tak rychlost klimatických změn.
před 9 hhodinami

Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

V Ugandě zahynulo 46 lidí při dopravní nehodě, při níž se ve středu ráno místního času srazila čtyři vozidla včetně dvou autobusů. Ugandská policie snížila bilanci mrtvých z původních 63 s tím, že do prvotního počtu zřejmě zahrnula osoby, které po nehodě upadly do bezvědomí. Neupřesněný počet osob utrpěl zranění. Informuje o tom agentura AFP.
07:34Aktualizovánopřed 9 hhodinami
