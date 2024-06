Ultraortodoxní musí do armády, nařídil izraelský soud

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , ČT24 , Times of Israel

Izraelský nejvyšší soud jednomyslně rozhodl, že vláda musí povolat ultraortodoxní židovské studenty do armády. Informoval o tom izraelský server Times of Israel. Verdikt může znamenat potíže pro vládní koalici Benjamina Netanjahua, protože má krajně pravicové koaliční partnery. Ultraortodoxní židé (charedim) měli v zemi výjimku z branné služby od založení Izraele v roce 1948.

„Soud stanovil, že ultraortodoxní by měli být vládou odvedeni do armády ihned v množství, nebo alespoň s intenzitou, se kterou jsou odváděni sekulární a ortodoxní. Je to přelomová věc, která má potenciál změnit základní nastavení izraelské společnosti,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Z verdiktu plyne, že izraelská vláda má určitou volnost v tom, kolik ultraortodoxních mužů musí okamžitě povolat, píše server Times of Israel. Celkem se jedná o 67 tisíc mladých lidí. Ješivy – tedy školy pro studium Talmudu a židovského náboženského práva – by podle rozsudku neměly dostávat vládní finanční prostředky, pokud jejich studenti nenarukují.

Rozhodnutí soudu bude mít podle deníku The Times of Israel zásadní politický a společenský dopad. Ultraortodoxní politické strany, díky nimž se podle agentury AFP premiér Netanjahu drží u moci, odvod mužů z ultraortodoxní komunity dlouhodobě kategoricky odmítají.