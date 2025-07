Ukrajina popřela ruské tvrzení o dobytí Časiv Jaru

„Samozřejmě to není pravda, je to naprostá lež,“ prohlásil mluvčí uskupení Chortycja Viktor Tregubov podle AFP. „Situace v Časiv Jaru je stejná jako v posledních měsících. Rusové prostě zase lžou, nejspíše právě proto, aby se jejich zpráva šířila alespoň formou jejího vyvracení,“ řekl mluvčí podle serveru RBK-Ukrajina.

Ruské jednotky se podle ruskojazyčné verze serveru BBC do blízkosti Časiv Jaru dostaly už na jaře minulého roku. Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrsyj tehdy uváděl, že Kreml dal pokyn obsadit město do devátého května 2024, kdy Rusko každoročně pompézně slaví vítězství SSSR ve druhé světové válce.

Vyšší poloha oproti okolním aglomeracím

Časiv Jar je nejvýše položeným bodem v okruhu stovek kilometrů; město leží na kopcích, které ho jako obranné zdi chrání z východu a jihu. Nejvyšší bod tam je 247 metrů nad mořem, sousední Kosťantynivka, Družkivka, Slovjansk a Kramatorsk leží o desítky metrů níž, připomíná BBC. Asi 60 kilometrů jihozápadně od Časiv Jaru leží Pokrovsk, na který ruská vojska rovněž intenzivně útočí.

Ruské síly na východě Ukrajiny za cenu vysokých ztrát pomalu, ale setrvale postupují. Vojenský analytik Emil Kastehelmi z finské skupiny Black Bird Group řekl Reuters, že je pravděpodobné, že boje u Časiv Jaru pokračují. „Terén Časiv Jaru přeje obráncům. Zalesněné oblasti, vodní toky, kopce a rozmanitý stavební fond umožnily Ukrajině se bránit déle než rok, zatímco Rusové dosahovali jen minimálního postupu,“ řekl agentuře Reuters.

Pád města, pokud by se potvrdil, by podle analytika vytvořil podmínky pro další postup Ruska na východě Ukrajiny, ale stále jen postupný. Pro Ukrajinu by pád města vytvořil náročnou situaci, protože by se Rusové dál přiblížili ke Kosťantynivce a také by se Ukrajině zkomplikovala logistika, ruské drony by se dostaly blíže k zásobovacím trasám.