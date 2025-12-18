Ukrajina dá víc peněz válečným veteránům. Do života se vracejí i díky koním


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Peníze pro ukrajinské válečné veterány
Zdroj: ČT24

Ukrajinský rozpočet pro příští rok počítá s navýšením výdajů pro válečné veterány. Na bydlení, rekvalifikaci nebo rehabilitace jim stát přispěje zhruba o třetinu více než loni. V zemi je přes 130 tisíc veteránů s amputacemi a různými typy zranění. Jejich rehabilitace často trvá více než rok. Využívají se k ní i koně. Chůze těchto zvířat dle odborníků kopíruje tu lidskou. Pravidelná jízda na koni tak lidem s amputacemi pomáhá, aby si snadněji zvykli na protézy. Příznivě navíc působí i na psychiku veteránů.

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

