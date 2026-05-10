Kontroverze provázejí i další projekt prezidenta USA Donalda Trumpa ve Washingtonu. Prezident nechal natřít zrcadlící nádrž před Lincolnovým památníkem. Podle zjištění deníku The New York Times zakázku v přepočtu za 150 milionů korun dal bez výběrového řízení firmě, která pro něj v minulosti dělala bazény. Charles Birnbaum pomáhal tvořit pravidla správy kulturního dědictví. Říká, že zatímco v prvním funkčním období se jimi Donald Trump řídil, nyní zavedené normy ignoruje. Trump kritiku odmítá a plánuje dosud největší projekt – osmdesátimetrový vítězný oblouk naproti Lincolnovu památníku. Odpůrci doufají, že plán zůstane na papíře.