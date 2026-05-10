Trump mění Washington. Kritiku vyvolalo i natření nádrže


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Další místo ve Washingtonu v péči Donalda Trumpa
Zdroj: ČT24

Kontroverze provázejí i další projekt prezidenta USA Donalda Trumpa ve Washingtonu. Prezident nechal natřít zrcadlící nádrž před Lincolnovým památníkem. Podle zjištění deníku The New York Times zakázku v přepočtu za 150 milionů korun dal bez výběrového řízení firmě, která pro něj v minulosti dělala bazény. Charles Birnbaum pomáhal tvořit pravidla správy kulturního dědictví. Říká, že zatímco v prvním funkčním období se jimi Donald Trump řídil, nyní zavedené normy ignoruje. Trump kritiku odmítá a plánuje dosud největší projekt – osmdesátimetrový vítězný oblouk naproti Lincolnovu památníku. Odpůrci doufají, že plán zůstane na papíře.

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

11:37Aktualizovánopřed 13 mminutami
Loď s hantavirem opustilo 93 lidí

06:58Aktualizovánopřed 18 mminutami
Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

před 59 mminutami
Írán odpověděl na návrh na ukončení války. Ta nekončí, vzkázal Netanjahu

14:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

09:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

před 6 hhodinami
Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

před 7 hhodinami
ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o dvou zabitých a několika zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k nedělnímu odpoledni uvedl, že Rusko se během příměří zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky podél frontové linie.
11:37Aktualizovánopřed 13 mminutami

Loď s hantavirem opustilo 93 lidí

Pasažéři a někteří členové posádky výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, se podle agentury Reuters evakuují do svých zemí. Proces začal v neděli ráno zakotvením u přístavu Granadilla španělského ostrova Tenerife a má trvat až do pondělí. V neděli kolem 19. hodiny byla evakuace do dalšího dne přerušena. Na palubu nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu, později agentury informovaly o zahájení transferu lidí, které vyzvedávají repatriační letouny. Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že loď opustilo 93 lidí. U jednoho se projevily příznaky.
06:58Aktualizovánopřed 18 mminutami

Írán odpověděl na návrh na ukončení války. Ta nekončí, vzkázal Netanjahu

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Pákistán sdělení předal, Washington se zatím nevyjádřil. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem příměří. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu v neděli v rozhovoru se stanicí CBS řekl, že válka ještě neskončila.
14:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bývalý polský ministr Ziobro dle médií uprchl z Maďarska do USA

Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je ve vlasti stíhán kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, uprchl z Maďarska do Spojených států, uvedla v neděli místní média. Polské úřady podle agentury AFP tyto informace zatím ověřují. Maďarská vláda bývalého premiéra Viktora Orbána udělila Ziobrovi v loňském roce politický azyl.
před 4 hhodinami

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Neupřesnila, odkud bezpilotní prostředky přiletěly. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty (SAE), které z něj obvinily Írán. Informovaly o tom agentury. Incidenty se odehrály v době křehkého příměří z 8. dubna, které zastavilo boje mezi Spojenými státy a Íránem.
před 7 hhodinami

VideoSabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

V Evropě přibývá sabotážních útoků spojovaných s Ruskem. Zatímco u několika posledních případů je napojení na Moskvu teprve vyšetřováno, jiné, jako například žhářský útok v Londýně z března 2024, mají ruský původ prokazatelně. Podle typického scénáře hledají ruské tajné služby pro jednorázové sabotážní akce i dlouhodobější spolupráci na sociálních sítích jedince, kteří mají díky svým pasům snadný přístup do zemí NATO, vysvětlila v Zóně ČT24 expertka na zpravodajské služby z londýnské King's College Daniela Richterová. Jimi prováděné sabotáže na širokou škálu civilních nebo vojenských cílů mohou mít dle expertky za účel vytvořit tlak na členské země NATO, podlomit ochotu podporovat Ukrajinu, vyvolat chaos, způsobit ekonomickou škodu nebo testovat limity a sledovat reakci v dané zemi.
před 11 hhodinami

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
