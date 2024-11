Trump bude nejhůř placený prezident USA. Řada úředníků bere víc

O prezidentovi Spojených států amerických se říká, že je to nejmocnější člověk na světě. Pozoruhodné ale je, jak málo se to odráží ve finančním ohodnocení jeho práce.

Donald Trump si, až se v lednu příštího roku ujme role prezidenta USA, vydělá 400 tisíc dolarů za rok. To odpovídá asi 9,6 milionům korun ročně, což je asi 800 tisíc korun měsíčně. Stejnou částku dostával i předchozí prezident Joe Biden a také Donald Trump během svého prvního období ve funkci. Nezměnila se totiž už dlouhých dvacet let, ale ani předtím nebyl plat amerických prezidentů něco, co by svou výškou šokovalo.

Pravidla zavedená pro funkci jsou stará, v mnoha ohledech tradiční a jen špatně měnitelná. A právě z tradice vychází i plat, který prezident dostává. Kromě toho základního má nárok navíc ještě na dalších 50 tisíc dolarů na výdaje, cestovní účet ve výši 100 tisíc dolarů a rozpočet na zábavu ve výši 19 tisíc dolarů.

Celkově tedy ve funkci za rok prezident získá 569 tisíc dolarů, v přepočtu tedy asi 13, 6 milionu českých korun. Pro srovnání: šéf české energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš si za rok 2023 vydělal v této funkci 35 milionů korun. Prezident USA má ale kromě přímé finanční odměny samozřejmě nárok i na další výhody, v neposlední řadě na život v Bílém domě.

Proč mají američtí prezidenti tak nízké platy

Funkce prezidenta vznikla v USA poté, co se země osvobodila od britské nadvlády, úřad tedy neměl být ani zdaleka tak všemocný, jako byl král Jiří III., jehož se Američané akorát zbavili. Jeho plat tedy měl být uměřený, ale současně mu měl umožnit důstojný život.