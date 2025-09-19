Americký prezident Donald Trump telefonicky hovořil se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem o budoucnosti platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA nebo pašování drogy fentanyl do Spojených států. V prohlášení Trump naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Podrobnosti dohody či zda byla dokončena, nezmínil.
Trump a Si hovořili o budoucnosti TikToku
Podle agentury Bloomberg v přepise rozhovoru čínského ministerstva zahraničí stojí pouze to, že podle Si Ťin-pinga Peking respektuje přání podniků ohledně prodeje amerických aktiv TikToku a přeje si, aby společnosti našly řešení této otázky.
„Tento hovor byl velmi dobrý, budeme spolu opět telefonovat, oceňujeme schválení TikToku a oba se těšíme na setkání na APEC,“ napsal Trump. Oba státníci se tak podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji a výhledově by měl na začátku roku Trump navštívit Čínu a později naopak Si Ťin-pching navštíví USA.
Mezi dalšími tématy, o nichž v pátek hovořili, byla podle Trumpa „potřeba ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou“ nebo obchodní vztahy.
„Děkujeme prezidentu Si Ťin-pchingovi a prezidentu Donaldu J. Trumpovi za jejich úsilí o zachování TikToku ve Spojených státech,“ uvedla mateřská společnost ByteDance v prohlášení na síti X. „ByteDance bude postupovat v souladu s platnými zákony, aby zajistila, že TikTok zůstane dostupný americkým uživatelům prostřednictvím (odštěpené společnosti) TikTok U.S.,“ dodala firma.
Média: Dohoda bude nejdřív v příštích třiceti dnech
Dosažení rámcové dohody s Pekingem ohledně TikToku už v pondělí oznámil americký ministr obchodu Scott Bessent a následně potvrdil hlavní čínský vyjednávač Li Čcheng-kang. Páteční jednání mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody. To však aktuálně ani jedna ze stran neoznámila.
Podle informací televize CBS je součástí konsorcia amerických firem, jež převezme americké aktivity TikToku, také technologická společnost Oracle. Podle stanice CNBC by dohoda mohla být uzavřena v příštích třiceti až pětačtyřiceti dnech. Podílet se na ní podle CNBC budou stávající investoři čínské mateřské společnosti TikToku ByteDance i noví investoři. Podle dvou zdrojů agentury Reuters si ByteDance ponechá podíl ve výši 19,9 procenta. Vyhoví tak požadavku zákona, aby podíl čínské společnosti byl nižší než 20 procent.
„Tato dohoda by nebyla uzavřena bez náležitých záruk stran národní bezpečnosti USA,“ sdělil ministr obchodu Bessent televizi CNBC s tím, že se podle něj zřejmě podařilo uspokojit také zájmy čínské strany.
Bílý dům dosud neoznámil podrobnosti dohody. Jakákoli dohoda by mohla vyžadovat schválení Kongresem ovládaným republikány, který v roce 2024 za vlády prezidenta Joea Bidena přijal zákon vyžadující odprodej amerických aktiv TikToku.
Nynější americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich tento týden. Lhůta má tak uplynout až 16. prosince.
Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že čínská vláda by mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně by mohla prostřednictvím aplikace provádět v zemi vlivové operace.
Tvrzením, že Peking nedělá dost, aby zabránil pašování fentanylu do Spojených států, Trump v minulosti odůvodňoval uvalení extrémně vysokých cel na dovoz z Číny. Droga podle prezidenta v USA způsobuje zdravotní krizi a má na svědomí spousty mrtvých. Bílý dům tvrdí, že z Číny pocházejí látky používané pro výrobu tohoto opioidu. Země později dospěly k předběžné dohodě, kdy cla oboustranně výrazně snížily.