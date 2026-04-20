Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla padesáti malých dětí a šesti dospělých objevená v sobotu na hřbitově v Trinidadu a Tobagu jsou ostatky, které si nikdo nevyzvedl, a nestala se oběťmi vražd, oznámila předsedkyně vlády ostrovního státu Kamla Persadová-Bissessarová.
„Těla objevená na hřbitově v Cumuto (severovýchodní Trinidad) byla ve skutečnosti nevyzvednutými ostatky, které byly nepravidelně likvidovány. Nestala se oběťmi vražd. Tato záležitost bude vyřešena v nadcházejících dnech,“ uvedla premiérka v komuniké, ze kterého v pondělí citovala agentura AFP.
Policie zadržela dva zaměstnance pohřebního ústavu a předvedla je k výslechu.
„Zákaz vycházení není potřeba. Orgány činné v trestním řízení nadále dosahují pokroku v řešení naší kriminální krize, která trvá již více než dvacet let. Občané dodržující zákony jsou vyzýváni, aby se věnovali svým legitimním záležitostem jako obvykle,“ dodala premiérka poté, co v noci ze soboty na neděli byla na policejní stanici zabita policistka.
Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie v sobotu těla nejméně padesát malých dětí a šesti dospělých, čtyř mužů a dvou žen, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně čtyřicet kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
„Povaha tohoto nálezu je hluboce znepokojivá a chápeme, jaký emocionální dopad bude mít na rodiny a celý národ,“ uvedla policie a vyzvala svědky, aby se přihlásili.
Souostroví, proslulé svým karnevalem a plážemi, žije kvůli násilí v nouzovém stavu vyhlášeném v červenci 2025, jen několik týdnů poté, co se vymanilo z předchozího nouzového stavu mezi prosincem 2024 a dubnem 2025. Od roku 2021 byl v zemi nouzový stav vyhlášen čtyřikrát. Navzdory poklesu kriminality zůstává země centrem obchodování s drogami, tvrdí experti. Podle zprávy amerického ministerstva zahraničí z března 2025 se Trinidad a Tobago s mírou 37 vražd na sto tisíc obyvatel v roce 2023 stal šestým nejnebezpečnějším státem na světě, dodala AFP.