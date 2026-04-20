Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Těla padesáti malých dětí a šesti dospělých objevená v sobotu na hřbitově v Trinidadu a Tobagu jsou ostatky, které si nikdo nevyzvedl, a nestala se oběťmi vražd, oznámila předsedkyně vlády ostrovního státu Kamla Persadová-Bissessarová.

„Těla objevená na hřbitově v Cumuto (severovýchodní Trinidad) byla ve skutečnosti nevyzvednutými ostatky, které byly nepravidelně likvidovány. Nestala se oběťmi vražd. Tato záležitost bude vyřešena v nadcházejících dnech,“ uvedla premiérka v komuniké, ze kterého v pondělí citovala agentura AFP.

Policie zadržela dva zaměstnance pohřebního ústavu a předvedla je k výslechu.

„Zákaz vycházení není potřeba. Orgány činné v trestním řízení nadále dosahují pokroku v řešení naší kriminální krize, která trvá již více než dvacet let. Občané dodržující zákony jsou vyzýváni, aby se věnovali svým legitimním záležitostem jako obvykle,“ dodala premiérka poté, co v noci ze soboty na neděli byla na policejní stanici zabita policistka.

Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie v sobotu těla nejméně padesát malých dětí a šesti dospělých, čtyř mužů a dvou žen, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně čtyřicet kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.

Trinidadská policie našla těla padesáti dětí
Otevřený hrob na hřbitově v Cumuto v Trinidadu a Tobagu

„Povaha tohoto nálezu je hluboce znepokojivá a chápeme, jaký emocionální dopad bude mít na rodiny a celý národ,“ uvedla policie a vyzvala svědky, aby se přihlásili.

Souostroví, proslulé svým karnevalem a plážemi, žije kvůli násilí v nouzovém stavu vyhlášeném v červenci 2025, jen několik týdnů poté, co se vymanilo z předchozího nouzového stavu mezi prosincem 2024 a dubnem 2025. Od roku 2021 byl v zemi nouzový stav vyhlášen čtyřikrát. Navzdory poklesu kriminality zůstává země centrem obchodování s drogami, tvrdí experti. Podle zprávy amerického ministerstva zahraničí z března 2025 se Trinidad a Tobago s mírou 37 vražd na sto tisíc obyvatel v roce 2023 stal šestým nejnebezpečnějším státem na světě, dodala AFP.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

před 16 mminutami

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely. Velení íránských ozbrojených sil obvinilo USA z porušení příměří a slíbilo odvetu, uvedla agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

V Bulharsku se v neděli večer uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Po sečtení skoro třetiny hlasů vede strana Progresivní Bulharsko se 44,58 procenty, uvedla ústřední volební komise podle tiskových agentur. V čele Progresivního Bulharska stojí někdejší prezident Rumen Radev, který je považován za prorusky orientovaného, a sliboval mimo jiné boj proti korupci.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Střelec ve městě Shreveport v americkém státu Louisianě v neděli zabil osm dětí, včetně sedmi svých vlastních, a postřelil jejich matku a jednu další ženu. Útok se odehrál ve dvou domech. Věk obětí sahal od jednoho po přibližně dvanáct let, upřesnila policie. Podle agentury AP jde o nejtragičtější hromadnou střelbu ve Spojených státech za více než dva roky.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

Izraelská armáda v neděli na síti X poprvé zveřejnila mapu nové demarkační linie na území jižního Libanonu, jejímž vytyčením má získat kontrolu nad desítkami měst a vesnic. Podle agentury Reuters je řada z nich převážně opuštěná. Děje se tak jen několik dní po podpisu příměří mezi oběma zeměmi.
před 8 hhodinami

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu. V neděli večer agentura Reuters s odkazem na agenturu IRNA informovala, že Írán se druhého kola jednání odmítá účastnit.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
před 9 hhodinami

Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
před 12 hhodinami
Načítání...