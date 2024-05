Španělští poslanci těsně schválili zákon o amnestii pro katalánské separatisty

Poslanci přehlasovali veto horní komory, v níž má většinu opozice. Zákon vstoupí v platnost zřejmě příští týden. Omlouvá činy, které se staly od listopadu 2011 do loňského listopadu.

Stovky amnestovaných

Amnestie se tak týká i katalánských politiků, kteří byli obviněni ze zneužití veřejných peněz kvůli jejich použití na uspořádání neústavního referenda o nezávislosti v roce 2017. To je případ katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, který je od října 2017 na útěku před španělskou justicí a který by se tak brzy mohl vrátit do Španělska, až soudce zruší i na něj vydaný zatykač.

Podle místních médií není jasné, kolika lidí se amnestie dotkne. Španělská vláda odhaduje, že jich budou téměř čtyři stovky. Katalánské separatistické strany odhadují počty mnohem vyšší, a to až patnáct set lidí. Půjde o politiky, úředníky, aktivisty, kteří se podíleli na referendu z roku 2017 uspořádané regionální Piugdemontovou vládou či na nezávazném hlasování o nezávislosti z roku 2014, které zorganizovala katalánská vláda Artura Mase.

Amnestováno by mělo být také asi devadesát španělských policistů, kteří 1. října 2017 zabavovali volební urny a bránili Kataláncům ve vstupu do volebních místností, i katalánských, z nichž velká část naopak při hlasování proti lidem nezasahovala.