Soupeření mocností o Arktidu nabírá na obrátkách. USA spoléhají na speciální jednotky

Vstupem Finska a v budoucnu zřejmě i Švédska do Severoatlantické aliance se délka arktického pobřeží rozdělí mezi NATO a Rusko na polovinu. Tak jako za studené války se 14,5 milionu čtverečních kilometrů Arktidy vrátilo do hledáčku válečných stratégů Washingtonu i Moskvy.

Americká armáda nyní dohání dekádu, kdy rozsáhlá Arktida ležela mimo její hlavní zájmy. Nyní má jen v severní části Aljašky 22 tisíc nově vycvičených vojáků.

„Na severu je množství nedotčených přírodních zdrojů. Je nutné tu mít někoho, kdo bude chránit zájmy vlády. A když to máme být my, budeme to my,“ říká příslušník arktických jednotek USA Avaristo Quintana.



Výcvik v ledové krajině a mínus 23 stupních je drsný. „Cokoli v Arktidě je drsné. V Arktidě nikdy nevyhrajete, pokud nebudete takto cvičit,“ vysvětluje příslušník arktických jednotek USA Tristan Jones.

Netušené možnosti pro soupeření



Odtávání arktického ledu je nyní rychlejší, než vědci předpokládali. Vedle negativního dopadu na klima i hladinu oceánu to však přináší i dříve netušené možnosti. Tedy například těžbu surovin, nové dopravní cesty i přesun vojáků blíž k severnímu pólu.

To si uvědomuje i ruská armáda. „Modernizace arktických letišť významně rozšiřuje možnost kontroly vzdušného prostoru nad severní mořskou cestou,“ uvedl v roce 2021 velitel ruských sil na severu Igor Čurkin.

V poslední dekádě vyrostly v Rusku, které vlastní polovinu arktického pobřeží, nové základny. Rozpraskané ranveje z 50. let z dob studené války armáda opravila a vedle nich vznikly mrazuvzdorné hangáry, radary, arzenály a rozsáhlé objekty pro dlouhodobý pobyt vojáků.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken k tomu v roce 2021 řekl, že USA sledují, jak Rusko prosazuje protiprávní námořní nároky. „Zejména jeho snahu regulovat zahraniční plavidla na trase přes Severní moře. To je v rozporu s mezinárodním právem.“

Nevyjasněné diverzní akce



Vstupem Finska se počet arktických států Severoatlantické aliance rozrostl na šest. Po očekávaném vstupu Švédska jich bude sedm. Na druhé straně zbyde Rusko a jeho mocenské ambice i nedávno odhalená masivní námořní špionáž právě proti arktickým státům NATO.



„Jde tu o podmořské sledování kabelů, potrubí a topografii dna. Nejenže jsou schopní mapovat infrastrukturu, ale také vybudovali flotilu určenou pro útoky na ni,“ informoval v dokumentu Putinova stínová válka vysílaném v dubnu 2023 bývalý důstojník britské námořní rozvědky James.



V listopadu 2021 se přerušilo spojení s oceánskou observatoří na norských Lofotech. Ze dna zmizely čtyři kilometry kabelu, který ostrov spojuje s pevninou. V lednu 2022 někdo přetnul datový kabel, kterým do Norska, členské země NATO, proudí klíčová satelitní data ze stanic na Špicberských ostrovech. A stále nezodpovězené zůstávají masivní podmořské exploze, které v září 2022 zničily Nord Stream 1 a 2.