Slovenský ministr vnitra žádá zrušit verdikt i exekuci, jíž čelí, uvedl Denník N

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) podal návrh na zrušení rozsudku, na jehož základě má šesti policistům vyplatit odškodné dohromady devadesát tisíc eur (2,2 milionu korun) a náklady řízení. Žádá rovněž zrušení exekuce vůči němu v této záležitosti. Napsal to Denník N. Mluvčí ministra uvedl, že Šutaj Eštok v případu využil dostupné právní prostředky.

Slovenský ministr vnitra a šéf vládní strany Hlas prohrál spor s policisty takzvaným kontumačním rozsudkem, neboť nereagoval na výzvu soudu vyjádřit se k žalobě. Tu mu soud poslal do jeho elektronické schránky.

Ministr dříve přiznal, že elektronickou schránku nesledoval, současně ale soud za verdikt kritizoval. Rozsudek mezitím nabyl právní moci a na jeho základě začalo vůči ministrovi exekuční řízení.

Při vydání rozsudku pro zmeškání soud neposuzuje oprávněnost žaloby. Předpokladem této formy soudního rozhodnutí je, že žalovaný se k návrhu nevyjádří. Elektronická schránka není pro obyvatele na Slovensku povinná. Pokud si ji zájemce ovšem aktivuje, úřady, soudy a další instituce mu zásilky už neposílají běžnou poštou, ale elektronicky.

Policisté podali na ministra vnitra žalobu na ochranu osobnosti za to, že je Šutaj Eštok letos v dubnu v příspěvku na sociální síti mimo jiné přirovnal k Mikuláši Černákovi. Ten si ve vězení odpykává doživotí za vraždy. Černáka, jenž letos neuspěl se žádostí o podmíněné propuštění, slovenská média označují za někdejšího bosse slovenského podsvětí a za symbol mafiánských praktik 90. let.

Rozsudky pro zmeškání nejsou v soudní praxi na Slovensku neobvyklé. Strana Hlas po zveřejnění informace, že tímto způsobem prohrál spor její předseda, ohlásila návrh na úpravu pravidel vydávání těchto soudních rozhodnutí.

