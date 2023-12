Šest hodin opřený o kliku. Obyvatel kibucu Kfar Aza si zachránil život, o domov ale přišel

Pomalý návrat

Nyní začíná izraelská vláda mluvit o postupném znovuosídlení pohraničí. „Izrael se blíží k okamžiku, kdy budeme moci povolit návrat obyvatel do některých pohraničních obcí. Ve válečném kabinetu vznesu tuto otázku v blízké budoucnosti,“ cituje server The Times of Israel člena izraelského válečného kabinetu Bennyho Gantze.

Bude to ovšem pomalý proces. Evakuační výměr původně zněl do 31. prosince, ale provizorium potrvá mnohem déle. „Naše komunita se připravuje na to, že bude žít v dočasné lokaci po dobu zhruba tří let, než se budou moci vrátit do Kfar Aza,“ řekl ředitel nadace Kfar Aza Alon Futerman.



Nejtěžší přitom nemusí být opravit domy jako spíš vrátit zdejším lidem pocit bezpečí a vymazat děsivé vzpomínky.