Sedmý zkušební let lodi Starship skončil neúspěchem

Neúspěšný zkušební let kosmické rakety Starship

Sedmý zkušební let kosmické lodi Starship společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska skončil neúspěchem. Krátce po startu, který se uskutečnil ve čtvrtek pozdě večer SEČ, společnost ztratila kontakt s kosmickou lodí, která měla na palubě deset maket simulujících satelity Starlink. Nosná raketa se však vrátila na odpalovací rampu v areálu Boca Chica u mexických hranic, což se při předchozím testu nepodařilo. Podle agentury AP se jednalo o zatím nejsložitější testovací let systému.

Kosmická loď měla obletět Zemi a pak se vrátit do atmosféry. Společnost s ní však několik minut po startu ztratila kontakt. „Můžeme potvrdit, že jsme ztratili loď,“ uvedla Kate Ticeová ze společnosti SpaceX.

Jediný zcela úspěšný test se tak uskutečnil v říjnu, kdy se nosná raketa vrátila na odpalovací rampu a kosmická loď uskutečnila naplánovaný let. Při šestém testovacím letu v listopadu loď sice provedla požadovaný let, raketa se však neplánovaně zřítila do oceánu.