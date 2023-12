Sebevražedné mise nebo očistec. Ukrajinci popisují situaci na předmostí za Dněprem

Vojáci se dle jeho vyprávění dostali pod palbu granátů, a když se ve tmě přesunuli na břeh, bylo jim oznámeno, že budou muset tři hodiny čekat, než je vyzvednou čluny. „Byla to bažina s krátery naplněnými vodou. Neměli jsme jinou možnost než se pokusit kopat tak hluboko, jak jen to šlo,“ popsal. Rusové na ně totiž útočili takzvanými klouzavými bombami.

Ale ukrajinští mariňáci a vojáci, kteří na levém břehu Dněpru působili, tvrdí, že tyto zveřejněné zprávy vykreslují situaci přehnaně. „Neexistují víceméně žádné pozice, které bychom drželi,“ zdůraznil Oleksij. „Není možné se tam udržet. Není možné tam přesunout vybavení. Není to ani boj o přežití. Je to sebevražedná mise,“ dodal.

Předmostí jsou zároveň relativně blízko ruských leteckých základen na Krymu. To v kontextu s používáním takzvaných klouzavých bomb, které ruskému letectvu umožňují zasáhnout předmostí, aniž by se dostalo do dosahu ukrajinských raket protivzdušné obrany na druhé straně řeky, představuje nemalý problém.

Pokud chtějí Ukrajinci v této oblasti vzdorovat Rusům ještě více, potřebovali by vybudovat pontonový most – k rozmístění tanků a dělostřelectva.

V případě, že by se ale ozbrojeným silám okupované země nepodařilo udržet letectvo nepřítele v dostatečné vzdálenosti, byl by pontonový most snadno rozpoznatelným cílem a s vynaložením patřičného úsilí by byl téměř jistě zasažen.