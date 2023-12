Ukrajina přišla od začátku války o pětinu vědců

Až do časného rána 24. února 2022 ukrajinská ekonomka Olena Jarmošová nevěřila, že by Rusko mohlo provést invazi na Ukrajinu. Jarmošová vyrostla a pak se usadila v Charkově na východní Ukrajině, ve městě vzdáleném pouhých 40 kilometrů od ruských hranic. Pracovala tam víc než 16 let jako učitelka na univerzitě.

Asi v pět hodin ráno ji probudily zvuky bombardování, přičemž doufala, že se jedná jen o obvyklé hlasité zvuky technické údržby v místní elektrárně. „Moje město teď po bombardování vypadá hůř než po dvou okupacích německými vojsky,“ vypráví Jarmošová. Po celou dobu bombardování, které trvalo devět dní, zůstávala ve svém bytě.

Situace ale byla neúnosná, proto uprchla na západní Ukrajinu. Ale i tam ji následovalo ruské bombardování, takže pokračovala v útěku dál do Evropy. Nakonec zůstala ve Švýcarsku, kde získala místo na Ecole Polytechnique Federale v Lausanne.

Věda v emigraci

Zaměstnal ji profesor Gaétano de Rassenfosse, kterého její příběh oslovil natolik, že se se svým týmem vrhl na nový výzkum: kvantifikaci dopadu vlivu války na ukrajinskou vědu. Švýcaři provedli jeden z doposud nejrozsáhlejších průzkumů, jenž probíhal od podzimu roku 2022. Analyzovali v něm odpovědi asi 2500 ukrajinských vědců; výsledky nyní vyšly v časopise Humanities & Social Sciences Communications.

„Náš průzkum ukázal, že Ukrajina přišla o téměř 20 procent špičkových vědců, jako je Olena,“ vysvětluje de Rassenfosse. „Spousta z těchto vědců-emigrantů má ale na svých hostitelských institucích nejisté podmínky.“ To se týká i Oleny, jíž se podařilo získat jen dočasnou smlouvu. „Z vědců, kteří zůstávají dál na Ukrajině, pokud ještě žijí, jich asi 15 procent výzkum opustilo a ostatní mají vzhledem k válečným okolnostem jen málo času věnovat se výzkumu,“ popisuje de Rassenfosse situaci na Ukrajině.