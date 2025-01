Scénář převratu na Slovensku existoval, tvrdí vládní poslanec. Jen fabulace, říká opozičník

„Žádná země si nemůže dovolit tolerovat, když zjistí, že na jejím území působí skupina lidí, jejichž cílem je předčasně a nějakým nátlakovým způsobem svrhnout aktuální vládu,“ řekl tento týden pro jednání bezpečnostní rady státu slovenský prezident.

Michelko v Událostech, komentářích řekl, že to, co od SIS poslanci v parlamentu slyšeli, je jen asi deset procent toho, co tajná služba ví. „Jsem absolutně přesvědčený o tom, že žádný šéf bezpečnostní služby by si nedovolil bez dostatečných důkazů, například ve formě odposlechů či lidí nasazených do zájmového prostředí, tvrdit to, co tvrdí.“

Tedy, že se chystal následující scénář: nejdříve pořádání poklidných demonstrací, pak obsazování veřejných budov a blokáda cest, tedy „jakoby převrat“, jak to Michelko nazval. Za tím měli údajně stát někteří lidé z Gruzie, kteří stáli za pokusy zvrátit tamější volby. K jejich vyhoštění by podle vládního poslance mělo dojít v nejbližších dnech. Organizátoři protestů údajné snahy o násilí odmítají.