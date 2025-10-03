Sarah Mullallyová se stala první ženskou hlavou anglikánské církve


Británie jmenovala Sarah Mullallyovou arcibiskupkou z Canterbury, hlavou anglikánské církve se tak poprvé stala žena, píší tiskové agentury s odvoláním na britskou vládu. Třiašedesátiletá Mullallyová, bývalá zdravotní sestra a matka dvou dětí, nahradila Justina Welbyho, který odstoupil loni v listopadu poté, co vyšlo najevo, že zatajoval informace o sexuálním zneužívání mladých mužů a chlapců. Výběr nástupce měl na starosti výbor v čele s bývalým šéfem britské tajné služby MI5 Jonathanem Evansem.

Mullallyová více než sedm let působila jako biskupka Londýna, třetí nejvýše postavená členka duchovenstva církve a první žena v této funkci. „Mezi povoláním zdravotní sestry a kněze existují velké spojitosti. V obou případech jde o lidi a o to, být s nimi v nejtěžších chvílích jejich života,“ řekla podle agentury Reuters v minulosti Mullallyová, jež se zasazuje o otevřenou a transparentní církevní kulturu připouštějící rozdíly a neshody.

Ženy mohou v anglikánské církvi zastávat pozici kněžích od poloviny 90. let, uvedl web stanice BBC. V anglikánské církvi je ovšem podle stanice řada vysoce postavených biskupů, kteří nesouhlasí s tím, aby ženy vstupovaly do kněžství, natož aby vedly celou instituci, což umožnila reforma zavedená před jedenácti lety.

