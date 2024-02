Rusové se hrnou do Avdijivky. Moskva upustila od taktiky „lidských vln“ a vysílá do boje malé skupiny

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Kyiv Independent , CNN , Forbes , The Kyiv Post , Reuters , ČT24

Ruské síly u východoukrajinského města Avdijivka mění taktiku, místo velkých vln posílají do boje menší skupinky bojovníků, napsal deník The Kyiv Independent s odkazem na tvrzení Dmytra Rjumšyna, velitele 47. samostatné mechanizované brigády. Opevněné ukrajinské město čelí náporu okupačních vojáků, bombardování i dronovým útokům. Časopis Forbes o víkendu přišel s informací, že ukrajinskou obranu by mohla posílit jedna z nejlepších útočných brigád Kyjeva.