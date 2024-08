Ruské úřady se před komunálními volbami snaží umlčet „nevhodné“ hlasy

Události: „Nevhodní“ kandidáti do ruských voleb (zdroj: ČT24)

Petrohradští komisaři jako jediný důvod uvedli, že strana nesvolala oficiální předvolební sněm. „Je to právní argument, který vypadá, že je v souladu se zákonem. Ve skutečnosti je to konstrukce vycucaná z prstu,“ je přesvědčený Korpenkov.

Podobně ale dopadla v Petrohradu i velká část komunistických kandidátů. A to i přesto, že tato strana má své poslance v ruském parlamentu a je součástí loajální systémové opozice. Komunisté tak skoro bezvýhradně podporují Vladimira Putina a válku na Ukrajině. Ani to ale nezabránilo petrohradské volební komisi, aby nepustila do zářijového hlasování skoro polovinu jejich kandidátů.

„To, co se děje v Leningradu, je naprostá ostuda. Dehonestují tak město velké kultury, velkých tradic, tří revolucí. S tím naprosto nesouhlasíme,“ zlobí se předseda ruské komunistické strany Gennadij Zjuganov.

Komunální volby proběhnou letos v zemi během jediného dne – osmého září. Rusové budou zastupitele vybírat v celkem 83 regionech.