Rumunsko volí do parlamentu, favoritem je krajní pravice

Rumunsko vybírá mezi dvěma koly prezidentských voleb poslance do 466členného parlamentu. Účast voličů je výrazně vyšší než před čtyřmi roky. Očekává se, že vyhrát by mohla krajní pravice, což by podle agentury AFP znamenalo strategický posun u tohoto souseda Ukrajiny a členského státu NATO a Evropské unie. Z nedělního hlasování vzejde nová vláda a premiér.