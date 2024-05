Reportéři ČT: Od propuštění posledních unesených Čechoslováků v Angole uplynulo čtyřicet let

12. března 1983 vtrhlo do angolského města Alto Catumbela komando povstalců z organizace UNITA. Ta bojovala proti tehdejší angolské vládě podporované Sovětským svazem. Ve městě působila skupina československých expertů, kteří tu uváděli do provozu papírnu. „V období, kdy nás zajali, to znamená březen na jaře, na mě přichází takové, říkám tomu africké noci, kdy třeba i vykřikuju ze sna,“ svěřil se téměř čtyřicet let od propuštění bývalý rukojmí Lubomír Sazeček.

Celý únos tehdy proběhl za značně dramatických okolností. „Bylo to tvrdé, protože se u toho střílelo. Alto Catumbela byla přepadena dvěma jednotkami o síle asi pěti set chlapů a ti si poradili s obránci velice rychle a snadno“ sdělil své vzpomínky Sazeček s tím, že několik obránců během útoku padlo.