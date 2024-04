Prokuratura žádá pro Trumpa pokutu deset tisíc dolarů. Porušil prý zákaz mluvit o svědcích či porotě

Exprezident Spojených států Donald Trump by měl podle prokuratury dostat pokutu deset tisíc dolarů (zhruba 236 tisíc korun) za porušování soudního příkazu, který omezuje jeho veřejná vyjádření o aktérech procesu kolem údajného falšování exprezidentových finančních záznamů. Soudce zakázal Trumpovi mluvit o potenciálních svědcích nebo členech poroty, obžalovaný se navzdory tomu v posledních dnech před novináři nebo na internetu v této souvislosti opakovaně vyjadřoval.

Po pondělním jednání například mluvil Trump o svém někdejším právníkovi Michaelu Cohenovi. Ten je ústřední postavou kauzy a s největší pravděpodobností bude také v nadcházejících dnech svědčit. Minulý týden zase Trump na své sociální síti Truth Social publikoval příspěvek o „liberálních aktivistech“ v porotě, přičemž tato slova připisoval moderátorovi televize Fox News.

Podle prokurátorů porušil někdejší šéf Bílého domu nařízení soudce Juana Merchana nejméně desetkrát, a za každý případ by tak měl dostat maximální možnou pokutu – tedy tisíc dolarů. „O příkazu ví, ví co nemá dovolené dělat, a přesto to dělá,“ konstatoval prokurátor Christopher Conroy během úterního jednání, jehož úvod se Merchan rozhodl věnovat této otázce.