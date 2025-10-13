Požár, který vypukl v neděli večer v v jednom z bytů v ulici v bratislavské čtvrti Ružinov, nepřežil jeden člověk. Plameny se začaly šířit do dalších bytů. Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociální síti Facebook. Na místě podle něj zasahovalo několik hasičských jednotek, vyrazil tam také evakuační autobus.
Při požáru, který vypukl v bratislavském bytě, zahynul jeden člověk
Na místě zasahovalo 24 hasičů se šesti kusy techniky, uvedl hasičský sbor na facebooku. Příčinu požáru, který se šířil mezi 12. a 14. poschodím, starosta ani hasiči neuvedli.
Starosta upozornil, že při tak závažném požáru je obvykle nutné evakuovat velké množství bytů, případně i celou budovu, kvůli hrozbě poškození konstrukce.„Moji kolegové z úřadu budou na místě a v případě potřeby zajistí nouzové ubytování,“ dodal Chren.
„Prosíme, vyhněte se ‚katastrofickému turismu‚ a nebraňte práci hasičů, záchranářů a policistů," apeloval dále starosta ještě před uhašením požáru.