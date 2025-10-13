Při požáru, který vypukl v bratislavském bytě, zahynul jeden člověk


13. 10. 2025Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Požár, který vypukl v neděli večer v v jednom z bytů v ulici v bratislavské čtvrti Ružinov, nepřežil jeden člověk. Plameny se začaly šířit do dalších bytů. Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociální síti Facebook. Na místě podle něj zasahovalo několik hasičských jednotek, vyrazil tam také evakuační autobus.

Na místě zasahovalo 24 hasičů se šesti kusy techniky, uvedl hasičský sbor na facebooku. Příčinu požáru, který se šířil mezi 12. a 14. poschodím, starosta ani hasiči neuvedli.

Starosta upozornil, že při tak závažném požáru je obvykle nutné evakuovat velké množství bytů, případně i celou budovu, kvůli hrozbě poškození konstrukce.„Moji kolegové z úřadu budou na místě a v případě potřeby zajistí nouzové ubytování,“ dodal Chren.

„Prosíme, vyhněte se ‚katastrofickému turismu‚ a nebraňte práci hasičů, záchranářů a policistů," apeloval dále starosta ještě před uhašením požáru.

