Přední newyorskou úřednici obvinili ze špionáže pro Čínu

Bývalou spolupracovnici dvou newyorských guvernérů Lindu Sunovou obvinila prokuratura Spojených států z toho, že tajně pracovala pro čínskou vládu. Žena měla podle obžaloby blokovat přístup Tchaj-wanu k vedení města a téměř dekádu prosazovat zájmy Pekingu v New Yorku. Obvinění si kromě Sunové vyslechl také její manžel.

Pro vládu nejlidnatějšího města USA pracovala Sunová patnáct let. Hlavním zaměstnavatelem ale podle prokuratury nebyly newyorské instituce, ale vláda v Pekingu. Na cestě od soudu za doprovodu svých právníků a manžela Christophera Hu nepronesla ani slovo.

„Těšíme se, že budeme moct uplatnit své právo na rychlý proces. A máme radost, že tato obvinění budeme moct vyřešit tím nejvhodnějším způsobem, tedy u soudu,“ uvedl obhájce Lindy Sunové a jejího manžela Jarrod Lee Schaeffer.

Luxusní dům i nové ferrari

Během své kariéry se Linda Sunová dostala do nejvyšších funkcí. Za bývalého demokratického guvernéra Andrewa Cuoma vystřídala vedoucí pozice v zahraničních i ekonomických resortech. Pracovala jako zástupce vedoucího kanceláře současné guvernérky Kathy Hochulové. Podle obžaloby vydávala bez vědomí vedení oficiální pozvánky představitelům vlády v Pekingu. Usnadnila tak čínským komunistům vstup do USA. Naopak komunikace mezi New Yorkem a Tchaj-wanem vlivem přispění Sunové vázla.