„Právní nástroje neplatí.“ V ruských věznicích mizí ukrajinští civilisté

Slepý úhel úmluvy

Civilisté jsou nejzranitelnější skupinou lidí během války, kterou Kreml stále nazývá „speciální vojenskou operací“. Právě kladením odporu proti operaci Rusko odůvodňuje jejich zadržování. Po vpádu na Ukrajinu ruské úřady nedělaly rozdíl mezi válečnými zajatci a civilisty, jichž se zmocnili. Ruské ministerstvo obrany v odpovědi na dotazy ohledně civilistů zdůrazňovalo, že s nimi zachází „v souladu se Ženevskou úmluvou“ o válečných zajatcích.

Ženevská úmluva nic neříká o možnosti zajmout civilisty, ale zakazuje brát rukojmí. Vše, co se týká zajatců, se v úmluvě výlučně vztahuje na vojáky. Civilisté podle norem mezinárodního práva lze zadržovat „v souladu se zákony a normami okupační strany“ a se zárukou, že se dočkají spravedlivého soudu.

„Pokud jde o zadržení, měl by existovat článek trestního zákona či občanského zákoníku o kladení odporu speciální vojenské operaci, které by bylo přestupkem či trestným činem. Lidé by pak měli své postavení a jako ochránci lidských práv bychom jim mohli poslat obhájce. Ale na to nám odpovídají, že ‚kdepak, my je z ničeho neobviňujeme a nepodezíráme, prostě byli zadrženi za odpor vůči speciální vojenské operaci‘,“ říká právnička Polina Muryginová, zakladatelka projektu Every Human Being, který pátrá po civilistech v ruských věznicích.

„Bylo by lépe, kdyby si mysleli, že jsi zločinec“

Podle ruských zákonů lze zadržovat člověka před rozhodnutím soudu jen 48 hodin, a to podle přesně stanovených pravidel. V létě 2023 tuto dobu výnos Vladimira Putina ve čtyřech okupovaných oblastech Ukrajiny prodloužil na 30 dní pro zadržené v podmínkách válečného státu.

Oficiálně platí tehdy, pokud je zadržený podezřelý ze spáchání vážného zločinu či porušení zákazů a omezení souvisejících s válečným stavem. Ale z rozhodnutí soudů, s kterými se seznámila BBC, vyplývá, že doba, místo a důvod „zadržení“ Ukrajinců vojáky často není nikde zaznamenaná, ani nejsou stíháni či vyšetřováni. Člověk prostě zmizí. Najít ho v tomto systému je velmi těžké a ještě těžší je se z něj dostat. „Když pomáháme těmto zajatcům, setkali jsme se s právní paradoxem: bylo by lépe, kdyby si o tobě mysleli, že jsi zločinec,“ říká Muryginová.

Pokud je vzneseno obvinění, obviněný začíná právně existovat a má práva. Je-li válečný zajatec, lze jej vyměnit. „Zadržení“ civilisté často sedí v ruských vězeních bez obhajoby, bez obvinění a bez soudu. Existují uvnitř ruského vězeňského systému, ale oficiálně zavření nejsou.