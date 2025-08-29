Pozůstatky po hurikánu Katrina jsou vidět i po dvaceti letech

Před dvaceti lety udeřil na pobřeží USA hurikán Katrina. I kvůli selhání federálních, státních a místní úřadů šlo o jednu z nejničivějších přírodních katastrof v amerických dějinách. Vláda tehdy nezvládla zajistit evakuaci ani dodávky pitné vody. Obětí bylo přes patnáct set napříč několika státy. Symbolem zkázy se stalo New Orleans, kde voda zaplavila osmdesát procent města. Pozůstatky po Katrině jsou dle místních vidět i po dvaceti letech. Desítky zaměstnanců Federální agentury pro krizové řízení nyní varovaly Kongres, že se selhání z roku 2005 může kvůli krokům administrativy Donalda Trumpa opakovat.
