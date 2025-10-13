Požár zničil italský klášter Bernaga

Hasiči v obci La Valletta Brianza nedaleko Milána zlikvidovali požár historického kláštera Bernaga. Ten vypukl v sobotu a zničil celou budovu. Pravděpodobně ho způsobil zkrat. Podle starosty Marca Panzeriho postihla klášter katastrofa s nevyčíslitelnými škodami. Evakuovány byly tamní jeptišky, které vyvázly bez zranění. Požár zřejmě zničil několik uměleckých děl a cenných předmětů. Klášter byl založen v roce 1628 a byl také místem, kde první světec z generace Y přijal své první příjímání. Programátor Carlo Acutis zemřel v pouhých 15 letech v roce 2006 na leukémii. Vytvořil web, kde zdokumentoval eucharistické zázraky, a vysloužil si přezdívku „influencer Páně“.
Načítání...