Střední a východní část Mexika čelily vydatným přívalovým deštům, které vyvolaly bleskové povodně. Ty způsobily sesuvy půdy, smetly mosty i celé vesnice. Přírodní živel za sebou zanechal 66 mrtvých a pětasedmdesát pohřešovaných. Veřejnost kritizuje především mexickou vládu i samotnou prezidentku Claudii Sheinbaumovou. Předchozí hlava státu Andrés Manuel López Obrador se zasadila o zrušení Fondu pro přírodní katastrofy (FONDEN), protože byl podle něj zasažen korupcí.
Povodně v Mexiku ničily celé vesnice
Některé indické rafinerie se chystají na odklon od ruské ropy, píše Reuters
Některé indické rafinerie se připravují na omezení dovozu ruské ropy. Píše to agentura Reuters s odkazem na své zdroje obeznámené se situací. Prezident USA Donald Trump předtím oznámil, že mu indický premiér Naréndra Módí slíbil, že země přestane ruskou ropu nakupovat. Spojené státy chtějí ke stejnému rozhodnutí přesvědčit i Čínu. Moskva doufá, že obchod bude pokračovat.
Izrael identifikoval další těla rukojmí. Jedno patří ženě
Izraelská armáda potvrdila identitu dvou rukojmí, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli předali teroristé z Hamásu. Píše to server The Times of Israel. Jednou z obětí je žena. Fórum rodin rukojmí vyzvalo vládu, aby odložila naplňování dalších fází dohody o příměří v Gaze, dokud Hamás nevydá zbývajících devatenáct těl, informuje agentura AFP. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac už zaúkoloval armádu, aby vypracovala komplexní plán na porážku Hamásu, pokud znovu propuknou boje.
Francouzský premiér Lecornu ustál dvě hlasování o nedůvěře vládě
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. První návrh předložila krajně levicová Nepodrobená Francie, krátce poté Národní shromáždění odmítlo velkou většinou i návrh krajně pravicového Národního sdružení. Informují o tom tamní média a agentura Reuters, podle níž si premiér díky odložení kontroverzní důchodové reformy zajistil při hlasování podporu některých levicových zákonodárců.
Uruguay jako první země v Latinské Americe zákonem legalizovala eutanazii
Uruguayský senát v noci na čtvrtek SELČ schválil zákon, který v zemi legalizuje eutanazii. Napsala to agentura AP. Jde tak o první zemi v převážně katolické Latinské Americe, která eutanazii povolila s pomocí legislativy. Kolumbie a Ekvádor tak učinily na základě soudních rozhodnutí, naopak Chile se podobný zákon snaží prosadit už několik měsíců.
Střety při protestu v Peru si vyžádaly sto zraněných
Nejméně jednu oběť a stovku zraněných si vyžádaly středeční střety v peruánské Limě, které vypukly při demonstraci proti vlně kriminality. Peruánský soud mezitím zamítl žádost prokuratury, jež chtěla zakázat odvolané prezidentce Dině Boluarteové opustit zemi. Spekulovalo se, že by mohla odejít do Ekvádoru, píše agentura Reuters.
Trump povolil CIA provádění tajných operací ve Venezuele
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace. Agentura Reuters krok označuje za „výrazné vystupňování snah USA vyvinout tlak“ na režim venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Potvrdil tak zprávu deníku The New York Times (NYT), který dále napsal, že operativci mají prý i povolení zabíjet. Konečným cílem je dle NYT konec Madurova režimu. USA přitom již zničily lodě u venezuelského pobřeží s odůvodněním, že patřily narkoteroristům a převážely drogy.
Čína nabídne nová víza pro přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků
Čína se snaží přilákat technologické talenty ze zahraničí. Zavádí pro ně novou kategorii pracovních víz. Konkuruje tak Spojeným státům v době, kdy Trumpova administrativa naopak přístup zahraničních pracovníků na svůj trh komplikuje a prodražuje pracovní víza americkým společnostem. Program ovšem vyvolává negativní reakce Číňanů, které znepokojuje vysoká nezaměstnanost a zhoršující se ekonomika.
