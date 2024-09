Polsko zavedlo ukrajinským žákům povinnou docházku

V Polsku od pondělí platí povinná školní docházka pro všechny ukrajinské žáky. Dosud se mohli učit doma nebo on-line. Do škol tak míří dalších asi 80 tisíc ukrajinských žáků – už teď jich tam bylo přes čtvrt milionu. V Česku je to kolem padesáti tisíc. Polští ředitelé hlásí první problémy, nejčastěji jim chybí učitelé a prostory pro výuku. Rodičům, kteří potomky do škol nepřepíší, nově hrozí ztráta měsíčního přídavku na děti ve výši v přepočtu 4,5 tisíce korun.