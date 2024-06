Pellegriniho čeká inaugurace, ovlivní ji nedávný atentát na Fica

V kampani před prezidentskými volbami se Pellegrini mimo jiné zavázal „sjednotit rozdělené Slovensko“. Rozhodnutí české vlády přerušit kvůli rozdílným názorům Prahy a Bratislavy mezivládní konzultace se slovenským kabinetem komentoval slovy, že Slovensko nemá stát v pozoru podle toho, co český premiér Petr Fiala (ODS) „zakřičí“ z Prahy. Později dodal, že ekonomická situace Česka není růžová a že by se podle něj neměla sousední země vůči Slovensku stavět do role staršího bratra.

V kampani se Pellegrini vyslovil také pro zastavení války na Ukrajině a mírová jednání: „Slovenská politická scéna se dělí na ty, kteří jsou pro pokračování války za každou cenu, a na ty, kteří požadují zahájení mírových jednání. Já patřím do té druhé skupiny,“ zdůraznil. V poslední debatě veřejnoprávní televize RTVS mimo jiné prohlásil i to, že by v případě napadení člena Severoatlantické aliance (NATO) Ruskem a následné aktivace článku 5 neposlal slovenské vojáky na pomoc, protože by podle jeho slov neměli spojencům co nabídnout.