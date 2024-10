Padesát let od vraždy jde bývalý agent Stasi do vězení

Na deset let do vězení poslal německý soud osmdesátiletého bývalého člena východoněmecké tajné služby Stasi, který podle vyšetřovatelů v roce 1974 zastřelil na hraničním přechodu mezi Německou demokratickou republikou (NDR) a Západním Berlínem osmatřicetiletého Poláka, informovala agentura DPA. Případ je v Německu značně neobvyklý. Kdo Poláka zastřelil, se podařilo z archivu tajné služby zjistit až v roce 2016. Úřady vycházely z toho, že se jednalo o zabití, čímž by byl případ promlčený. Po dodatečném vyšetřování ale čin překvalifikovaly na zákeřnou vraždu.