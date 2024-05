Oslavy vítězství nad nacismem byly v Moskvě letos kratší. Zástupci západních zemí se neúčastnili

Putin oficiálně zahájil dalších šest let v čele Ruska, řada zemí ceremonii v Kremlu ignorovala

Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy poukázal v pořadu Horizont ČT24 na to, že na přehlídce chyběla technika, protože je „plně zaměstnána“ na Ukrajině. Naopak se však přehlídky zúčastnili veteráni těchto bojů. To mohlo podle Ludvíka naznačit, že Rusko má dost vojáků, aby je mohlo stáhnout z bojů, naopak techniky se jí dostává méně.

I přesto je však zřejmé, že ruská strana je na tom z hlediska disponování technikou a municí lépe než Ukrajinci. Většinou přitom může vycházet z produkce ruského zbrojního průmyslu. Pouze u dronů je doplňována dodávkami z Íránu, u dělostřelecké munice pak z KLDR a různé dílčí komponenty zajišťuje Čína, dodává. Ludvík soudí, že sice vzrostlo riziko nasazení jaderných zbraní, ale je nyní menší než na začátku, kdy teprve vznikaly „červené linie“ a nebylo jasné, jak bude Západ reagovat. Analytik doplnil, že před případným použitím těchto zbraní by dané jednotky byly uvedeny do vyššího stavu pohotovosti a také ze záložních prostor přesunuty na nová místa. A tyto různé signály by už podle něj případně zpravodajci západních států zachytili.