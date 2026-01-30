Oficiální zájezdy na olympiádu jsou téměř vyprodané

Do zahájení zimních olympijských her Milán–Cortina 2026 zbývá přibližně týden a oficiální zájezdy z tuzemského trhu rychle mizí. K dispozici zůstává už jen asi desetina nabídky. Největší zájem je o hokej a horské disciplíny, výrazně se tenčí i možnosti ubytování v dějištích soutěží.
Zhruba devadesát procent oficiálních zájezdů na zimní olympijské hry v Itálii už je vyprodáno, potvrdil pro ČT generální ředitel společnosti IBTravel Filip Dohnálek. Firma je dle informací Českého olympijského výboru (ČOV) výhradním prodejcem oficiálních balíčků se vstupenkami pro tuzemsko.
Podle prodejce byl největší zájem o hokejová utkání české reprezentace, biatlon a sjezdové lyžování. „Vstupenky na zápasy českého hokejového týmu máme prakticky vyprodané,“ doplnil Dohnálek. Naopak na většinu horských disciplín, jako je alpské lyžování nebo biatlon, jsou podle něj stále k dispozici desítky kusů vstupenek a ještě desítky takzvaných hospitality balíčků, tedy vstupenek s rozšířenými službami.
Fanoušci ale mohou vyrazit na olympiádu také po vlastní ose a zakoupit si pouze vstupenky. Ty jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy organizačního výboru Her. Podle dat z této platformy je největší zájem o hokejový turnaj mužů. Vstupenky na zápasy základní skupiny jsou téměř vyprodány, lístky na utkání tuzemské reprezentace už nejsou k dostání.
Tuzemští sportovci se mohou těšit na podporu
Podle ČOV budou mít čeští reprezentanti na tribunách výraznou fanouškovskou podporu. „Očekáváme, že řada lidí si koupila pouze vstupenku a na cestu se vydá na vlastní pěst. Přesná čísla ale nemáme,“ uvedla šéfka komunikace ČOV Barbora Žehanová. Podle informací výboru ze září se tuzemsko podle počtu zakoupených vstupenek pohybovalo v první desítce zemí.
Výrazný nápor zájemců o vstupenky na poslední chvíli ČOV ale neočekává. „Sportoviště jsou od sebe vzdálená, nabídka ubytování je omezená. Zvýšený zájem může nastat v případě postupu hokejových týmů do vyřazovacích bojů,“ doplnila Žehanová.
Ubytování rychle mizí, hlavně v Livignu a Cortině
S blížícím se začátkem Her rychle klesá nejen dostupnost vstupenek, ale také komerčního ubytování. Například v Livignu, kde budou závodit snowboardistky Ester Ledecká a Eva Adamczyková, nabízí ubytovací platformy poslední desítky míst.
Olympijské hry tak ovlivnily rovněž běžné lyžařské pobyty. „Cestovní kanceláře mají aktuálně vyprodáno přibližně osmdesát procent kapacit,“ přiblížila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Chaloupková. Některé menší kanceláře mají podle ní již zcela vyprodáno.
Už v prosinci asociace upozorňovala, že ceny ubytování v Itálii se kvůli olympiádě zvýšily o více než deset procent, v únoru a v nejžádanějších střediscích i výrazně více. „Velmi úspěšná je kombinace lyžování a návštěvy olympijských soutěží, například pobyty na pět nocí se dvěma dny lyžování a dvěma dny na sportovištích,“ přiblížil Filip Dohnálek z IBTravel. Naráží tak na fakt, že třeba v Cortině d’Ampezzo zůstane lyžařský areál alespoň částečně v provozu i po dobu Her. Podle informací střediska byly kvůli přípravám uzavřeny jen některé sjezdovky a lanovky, většina areálů ale zůstane otevřená.