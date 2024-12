Nová přenosná elektronika už musí mít v EU jednotný nabíjecí port

Ještě v roce 2009 bylo v Evropě na třicet různých typů nabíječek pro mobilní telefony. Postupně se jejich počet omezil na tři. Teď se to v Unii omezuje na zařízení s jedním typem konektoru, kterým je USB-C. „Je to dobrá zpráva pro spotřebitele a sekundárně je to dobrá zpráva z pohledu recyklace, protože množství elektronického odpadu roste,“ konstatoval český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Právě kvůli ulehčení zátěže pro životní prostředí odhlasovali v říjnu 2022 jednotné nabíjení europoslanci. Pro bylo tedy 602 europoslanců, jen třináct jich změny odmítlo. Evropský parlament nyní bude pozorně sledovat, jak se výrobci změnám přizpůsobí.

„Cílem těchto pravidel je vyřešit problém tun odpadu, který každoročně vzniká kvůli vyřazení nabíječek, a ušetřit domácnostem v EU odhadem 250 milionů eur tím, že se předejde zbytečným nákupům,“ uvedla předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Anna Cavazziniová.