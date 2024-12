Notre-Dame se otevírá, na slavnost dorazí desítky světových politiků

Oproti původnímu plánu se celý ceremoniál odehraje uvnitř katedrály. „V Paříži se čeká velká bouře a velmi silný vítr, který má dosahovat rychlosti až osmdesát či devadesát kilometrů v hodině, a bude ho doprovázet déšť,“ vysvětlil důvody změny zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

„Nastane samozřejmě logistická komplikace, jak se tam všichni pozvaní hosté vejdou. Je to velká změna, plánovalo se to pod širým nebem, Macron měl mluvit před katedrálou, koncert (s hvězdami populární i klasické hudby) měl být také před ní,“ dodal zpravodaj ČT.

Návrhy na moderní úpravy ze skla neuspěly

Šmíd připomněl, že existovaly různé návrhy na rekonstrukci požárem poničené katedrály, debatovalo se i o tom, že by některé části byly nově ze skla. Od těchto moderních úprav se ale nakonec upustilo a chrám se po opravě co nejvíce blíží podobě před požárem.

„Drtivá většina těch, co byli uvnitř katedrály, jsou spokojeni. Občas zazněly poznámky typu, že interiér se sám sobě moc nepodobá, že je hodně bílý, že katedrály takto nevypadají. Je skutečně vidět, že je všechno opraveno, dokonce ta katedrála uvnitř jakoby voněla,“ přiblížil Šmíd.

„Jsem nadšený, že to tak dopadlo, protože si myslím, že taková památka, když ji postihne taková katastrofa, by se měla vracet do původního stavu,“ míní Václav Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. „Nehledě na to, že úvahy o tom, že by sanktusník (věžička, která se při požáru zřítila – pozn. red.) mohl být moderní nebo střecha skleněná, považuji za projev určité arogance.“

„Katedrála je omlazená a bude samozřejmě krásně osvětlená. Myslím, že budeme všichni překvapení, když vstoupíme dovnitř. Pět let po požáru bylo vše obnovené, očištěné, uvidíte takovou tu luminozitu, je to světelnost, je to prostě nádhera,“ řekl ČT velvyslanec Francie v České republice Stéphane Crouzat.