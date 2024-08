Netanjahu se zabitím šéfa Hamásu snaží konflikt eskalovat, míní expert Čejka

Zabitím nejvyššího vůdce Hamásu Ismáíla Haníji a šéfa vojenského křídla této teroristické organizace Muhammada Dejfa se izraelský premiér Benjamin Netanjahu snaží konflikt eskalovat kvůli svému politickému přežití. V pořadu Události, komentáře to uvedl odborník na Blízký východ Marek Čejka. Velvyslankyně Česka v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová s tímto výkladem ale nesouhlasí.

Jako druhou možnou intepretaci, pokud by vše touto likvidací skončilo, vidí expert snahu Izraele demonstrovat útoky jako své vítězství.

Velvyslankyně podotkla, že atmosféra v Izraeli je nyní napjatá. „Je to takové očekávání před bitvou, protože se čeká, že Írán i Hizballáh podniknou nějaké útoky,“ popsala. Při jiném izraelském úderu totiž před pár dny zemřel významný velitel teroristické skupiny Hizballáh Fuád Šukr.

Česká velvyslankyně v Izraeli zároveň nesouhlasí s Čejkovým tvrzením, že by izraelský premiér chtěl konflikt eskalovat či protahovat jednání o příměří. Podle ní není v Netanjahuově zájmu velká válka Izraele s Íránem.

Američané podle diplomatky věděli o útoku na Šukra, který se v minulosti podílel na vraždě amerických mariňáků. Kuchyňová Šmigolová dodala, že si Američané nepřejí před podzimními volbami velkou válku na Blízkém východě.

Čejka soudí, že Izrael by ustál i tři frontové linie najednou (v Pásmu Gazy proti Hamásu, s libanonským Hizballáhem i střet s Íránem), protože má jednu z nejsilnějších armád na světě a vlastní i jaderné zbraně. Na druhé straně by to bylo pro izraelskou ekonomiku i společnost značně vyčerpávající. Dodal, že vztahy s arabskými státy se nicméně Izraeli rozpadají.