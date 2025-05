Německo kvůli migraci výrazně zpřísnilo kontroly na své hranici

Německá policie nevpustila za první týden zpřísněných kontrol na hranicích do země skoro o polovinu víc lidí než v týdnu před tím. Nová spolková vláda chce tvrdším přístupem zamezit nelegální migraci. Do terénu poslala přes tři tisíce dalších strážců zákona. Hlídky posílily prakticky všude, kde lze hranici s Českem překročit. Kontroly jsou nahlášeny u Evropské komise až do 15. září. Někteří pendleři soudí, že to vypadá, jako by se hranice znovu zavírala. Česká strana chce jednat s Němci o situaci koncem května.