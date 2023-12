Někteří Palestinci na Západním břehu hledají útěchu v umění

Trocha barev mezi odstíny šedé. Trocha zábavy v místech deprese. Uprchlický tábor v Džanínu má jednu z nejhorších pověstí na Západním břehu. A uprostřed něj se krčí Freedom Theatre, neboli divadlo svobody. Svobody nejen v tvorbě, ale tady i v politice.

„Neděláme jen umění pro umění. Používáme to jako odpor, abychom přinesli palestinský pohled, palestinskou identitu,“ sděluje umělecký ředitel Freedom Theatre Ahmed Tobasi, který se ujal vedení poté, co jeho předchůdce někdo zabil. Přímo před divadlem. V celé Palestině je podobných center jen pár. Tohle chce ukázat, že v konfliktu lze bojovat kromě zbraní i uměním.

„Lidé často chodili do tohoto divadla, aby vyjádřili pocity a zapomněli na bolest, kterou zažili,“ uvádí obyvatel Džanínu Ismail Hassan Ibrahim. Hrají tu klasická díla občas upravená do místních problémů. V chudinské čtvrti je to jedna z mála kratochvílí. Jenže v místech, které má Izrael za trvalou hrozbu.

Pozastavený soubor

Herci cvičili a připravovali se většinou velmi dlouho a velmi důkladně, i proto divadlo hrálo maximálně dvě hry za měsíc. Po sedmém říjnu ale i pro ně přišlo období, na které se zdejší soubor tak úplně připravit nemohl.

Po tvrdém útoku Hamásu přišla tvrdá reakce Izraelců, a to i na Západním břehu. V honbě za islamisty nevynechali ani divadlo. Před pár dny ho armáda prohledala, zdejší vedení zadržela a vyslýchala. „Už dřív to bylo složité, útrpné. Fungovat s příspěvky, v politických podmínkách. Při současné situaci je to ještě dvojnásobně složité,“ říká Tobasi.

Divadla se zastali třeba britští umělci. Izrael ale své kroky hájí. Město je ostatně působištěm Hamásu i Islámského džihádu. Působí tam i tento nyní pozastavený soubor. V místech, kde se patnáct let hrály komedie a jen o kus dál, mnohdy bez kulis, probíhaly tragédie.